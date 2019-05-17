كيف هنأت إسرائيل الفنان المصري عادل إمام بعيد ميلاده؟

هنأ الجمعة الناطق الرسمي بإسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان الفنان المصري عادل أمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 79 الذي يحتفل به في السابع عشر من شهر مايو/ أيار. وعبر تغريدة في صفحته على موقع تويتر تقدم جندلمان بأحر التهاني لعادل إمام وكتب "تحية عطرة مني شخصيا إلى الفنان الكبير #عادل_إمام بمناسبة عيد ميلاده. كل طفل ومواطن في إسرائيل ابتداء من الستينيات وحتى الثمانينات كان يعرفه بسبب أفلامه التي كانت تعرض في التلفزيون الإسرائيلي كل يوم جمعة. هكذا تعلمنا اللهجة المصرية". طول الله عمرك يا زعيم. سنة حلوة يا جميل.

بدورها اهتمت صفحة إسرائيل بالعربية على موقع تويتر بعيد ميلاد الفنان المصري وغردت "بمناسبة عيد ميلادك #عادل_إمام يا بطل الكوميديا والتمثيل تقبل اجمل التهاني من عشاق #الافلام_المصرية في #إسرائيل . ربنا يطول عمرك ودوام التألق".

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