شركات التأمين البحري في لندن توسع منطقة التهديد في الشرق الأوسط

قال مسؤولون إن شركات التأمين البحري في لندن وسعت قائمة المياه التي تعتبرها عالية المخاطر، لتشمل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والخليج بعد هجمات تعرضت لها سفن قبالة الفجيرة.

وأصدرت "لجنة الحرب المشتركة" في سوق لندن للتأمين بيانا، يقول إن الإضافات تتضمن مناطق تعتبر ذات مخاطر أعلى لشركات التأمين البحري، وتعكس تزايد المخاطر في المنطقة.

وأضافت شركات التأمين إلى قائمة المناطق ذات المخاطر جزء من خليج عمان، ومياه سواحل عمان والإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية

وتحظى توجيهات اللجنة بمتابعة وثيقة، وتؤثر في العوامل التي تأخذها شركات التأمين في الاعتبار، فيما يتعلق بأقساط التأمين.

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