بترت يدها بمنشار للحصول على تعويض مالي من شركة التأمين!

ألقت الشرطة في سلوفينيا القبض على امرأة بتهمة الاحتيال بعد قطع يدها بمنشار دائري في محاولة للحصول على تعويض تأميني، وتمت خياطة يدها لاحقًا في المركز الطبي بجامعة ليوبليانا.

وقال المتحدث باسم الشرطة فالتر زرينسكي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين "مع أحد شركائها، بترت الفتاة عمدا يدها بمنشار دائري، على أمل أن تحول ما فعلته إلى حادثة".

وأضاف الضابط أن الفتاة البالغة من العمر 21 عاما كانت تأمل في الحصول على حوالي 380.000 يورو كتعويض بعد الاشتراك في خمس بوالص تأمين قبل وقت قصير من الحادث.

وتم اعتقالها وشريكها البالغ 29 عامًا، وتم توقيفهما وبحال تمت إدانتهما سوف يواجه الموقوفان عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.

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