خنق إمرأة حامل وسرقة مولودها بعد إخراجه من رحمها

قالت شرطة شيكاغو إن إمرأة كانت حاملا قتلت خنقا وخطف الجنين من رحمها في منزل ذهبت إليه رداً على إعلان لتقديم ملابس أطفال مجانية نشر على فيسبوك. وأشارت الشرطة إلى أن المولود الجديد المخطوف كان في حالة خطيرة عند إخراجه من رحم أمه وليس من المتوقع أن يعيش.

وعثر على جثة مارلين اوتشوا لوبيز البالغة من العمر 19 عاما في وقت مبكر يوم الاربعاء خلف المنزل بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من فقدها، حيث شوهدت المرأة الحامل في الشهر التاسع لآخر مرة وهي تغادر مدرستها الثانوية في 23 أبريل/ نيسان الماضي. وكشفت الشرطة أنه في نفس اليوم الذي وقعت فيه هذه الجريمة تم استدعاء المسعفين إلى منزل في المنطقة للتدخل الإستعجالي لإنقاذ مولود جديد يعاني من مشاكل في التنفس.

ووسط الشكوك قامت الشرطة بإجراء تحليلات الحمض النووي على الرضيع وقال متحدث باسم عائلة أوتشوا لوبيز "إن اختبارات الحمض النووي دفعت الشرطة إلى الإستنتاج أن المرأة التي إتصلت بالإسعاف وتدعي أنها والدة المولود الجديد كانت تكذب".

وبناء على هذه الأمور، احتجزت الشرطة المرأة التي اتصلت برقم الطوارئ 911 وكذلك شخصين آخرين.

اقرأ أيضا على يورونيوز: