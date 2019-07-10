متفجرات ونار وقطع طريق.. عملية فاشلة لسرقة شاحنة نقل أموال في فرنسا

لجأ سارقون اليوم، الأربعاء، في مدينة ليون في جنوب-وسط فرنسا، إلى استخدام "الوسائل الضخمة" بهدف سرقة شاحنة نقل مصفحة، من تلك التي تخصص لنقل الأموال.

وتمّت العملية على الطريق السريع بالقرب من مطار "ليون سانت – إكزوبيري" الدولي، ولكنها باءت بالفشل رغم نجاح اللصوص بفتح باب الآلية المدرعة.

وبحسب ما تقوله وكالة الصحافة الفرنسية، تسببت العملية بجروح طفيفة لثلاثة أشخاص كانوا على متن الآلية المصفحة نتيجة المتفجرات التي استخدمها اللصوص لفتح الباب.

وقام السارقون بإضرام النار بشاحنتين استخدموهما لقطع الطريق على الآلية التابعة لشركة "بروسيغور" ثم فروّا إلى جهة مجهولة مستخدمين آلية ثالثة.

بحلول الظهيرة تقريباً، أعلنت شرطة المدينة أن الآلية التي تمّت مهاجمتها لم تكن تحتوي على أية أموال.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن شركات نقل الأموال تتبع بروتوكولات أمنية خاصة بها، وأنها تفرض تسيير شاحنتين أحياناً من أجل التمويه، إحداهما تكون محملة والأخرى فارغة.

وفتحت السلطات تحقيقاً في الهجوم، فيما لا يزال المهاجمون متوارين عن الأنظار.

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