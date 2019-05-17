شاهد: طاه أمريكي يدعو المغامرين لتجربة طبقه المكون من يرقات النمل

يحضر الشيف فرناندو فيلاغوميز أشهى الأطباق المكسيكية، إلا أن الطبق الأحدث في قائمته ولفترة محدودة هو طبق الكافيار المكسيكي، المكون من يرقات النمل.

طبق من المتوقع بحسب فيلاغوميز أن ينال إعجاب الزبائن الأمريكيين.

يرقات النمل هي المرحلة الثانية من مراحل تطور النمل. تضع الملكة البيض، الذي يصبح في ما بعد يرقات طويلة شبه شفافة، قبل أن تتحول إلى شرانق ثم إلى نمل كامل النمو.

وسافر الشيف إلى المكسيك ليحصد اليرقات وليتعلم من الأهالي التقليديين كيفية تحضيرهم، وقام بجمع يرقات النمل من مصادرها، ومن جذور نباتات الصبار في ولاية غواناخواتو في المكسيك، ولفت إلى أن التجار يقومون ببيع المطاعم كيلو يرقات النمل بما يوازي 180 دولارا أمريكيا.

وقام فيلاغوميز بإضافة بعض اللمسات الخاصة به، والمكونات مثل الزبدة والنبيذ الأبيض إضافة إلى الذرة والأعشاب والطماطم ذات الأصول المكسيكية. ويقدم طبق الكافيار المكسيكي مع التورتيلا بنكهة الصبار الطازج.

وقال فيلاغوميز "إنها حقا جنون، جنون لذيذ، أعني أنها ليست جديدة بالنسبة لي، لانني كنت أتناولها طوال حياتي، ولكن بالنسبة للأشخاص هنا، يبدو الأمر رائعا"، مضيفا "أنا فعلا أطالب الناس بتجربتها، إنها تجربة جديدة".

وأضاف فيلاغوميز أن يرقات النمل تطهى مثل الحبوب وقال "أيضا هناك نكهة عشبة الصبار حيث يكون عش النمل. يجب التعامل معها وطهيها بعناية، وإلا لن تنجح عملية الطهي".

بينما يأمل فيلاغوميز أن يستقطب طبقه الحديث المغامرين إلى مطعمه "لاتوستاديريا"، إلا أن لهذا الطبق وتقديمه مدة محددة وهي من الفترة الممتدة بين 17 و19 مايو، ولمدة ثلاث أيام فقط.

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