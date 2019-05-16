شاهد.. جبنة مصنوعة من بكتيريا مأخوذة من أصابع أقدام و آباط المشاهير

قد تستغرب لكنها الحقيقة، جبنة مصنوعة من بكتيريا مأخوذة من الأذان وأصابع الأقدام والآباط، وسيراميك المراحيض، وسماد مستمد من روث الأبقار، ومياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى نوع من النباتات.

في الحقيقة هي إحدى التجارب الزراعية والصناعات الغذائية التي تهدف إلى تسليط الضوء على الدورة الغذائية، من الحقول وصولا إلى الأطباق، وتعرض المنتجات في معرض بمتحف A&V في لندن.

مي روزنتال سلون المنسقة المشاركة في معرض "طعام يفيض من الطبق"، قالت:"الكثير من الناس يتجاهلون أن علاقتهم بالطعام تتجاوز اللحظات التي يتناولون فيها الطبق".

وأضافت:"كل طبق، أو كل وجبة تتناولها مرتبطة بالطبيعة والثقافة والاقتصاد والسياسة، وما نحاول فعله هنا هو توعية الناس بالواقع، وإثارة الأفكار حول الخيارات التي يجب أن يتخذونها والتي ستؤثر بمستقبلهم".

وتوجد في المعرض أنواع مختلفة من الأجبان، مثل الموزريلا، وشيدر، كومت، وستيلتون، مصنوعة من بكتيريا مأخوذة من مغني الراب بروفيسور غرين، وهيستون بلومينتال، وسينغر سوغز، والموسيقي أليكس جيمس، وروبي تاندوه.

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البيلوجية هيلين شتاينر قالت:"هنالك شبه كبير بين البكتيريا الموجودة تحت الإبطين وتلك الموجودة في الجبنة، وفي حال فكرت بتلك المصنوعة يدويا، فإن البكتيريا حتما شاركت في صناعتها".

وتدعم شتاينر أيضا "مشروع فلورنسا"، وهو مشروع جاء بعد 4 سنوات من البحث بالنباتات باستخدام الإشارات الكهربائية والكيميائية، ويهدف هذا المشروع إلى إعطاء صوت للطبيعة.

فكرة المشروع تقوم على نبتة فاكهة الفراولة، موضوعة في وعاء زجاجي وموصولة بجهاز كمبيوتر، حيث يمكن للزوار كتابة سؤال والحصول على إجابة مطبوعة.

وقالت شتاينر:"السبب الأساسي للبدء بهذا المشروع هو مبيدات الآفات التي نضعها 6 مرات سنويا في الحقول بشكل عشوائي، لذا رأيت أنه من الضروري أن نصل لطريقة تمكننا من التواصل مع النباتات لتخبرنا بما تتأثر به فعليا، لقتنين استخدام المبيدات".