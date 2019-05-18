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ظريف: لن تكون هناك حرب وواهم من يفكر بقدرته على مواجهة إيران بالمنطقة

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
وزير الخارجية الإيراني ونظيره الياباني خلال زيارة ظريف إلى دول شرق آسيا
وزير الخارجية الإيراني ونظيره الياباني خلال زيارة ظريف إلى دول شرق آسيا -
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رويترز
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نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله السبت إنه يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة لأن طهران لا تريد الصراع ولا تملك دولة "وهما بأن بإمكانها مواجهة إيران" على حد تعبيره.

وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية أمريكية-إيرانية. وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في الخليج.

وقال ظريف للوكالة قبل نهاية زيارته لبكين "لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب ولا يملك أي شخص فكرة أو وهما بأن بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة".

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