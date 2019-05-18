الشرطة الإسرائيلية تعتقل برلمانيا هولنديا لحمله علم فلسطين بالقرب من المسجد الأقصى

قال الحزب الهولندي من أجل الإختلاف والتعددية "دانك" إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت زعيمه والنائب البرلماني توناهان كوزو أثناء سيره يوم الجمعة في مدينة القدس وهو يحمل العلم الفلسطيني قبل أن يتم إطلاق سراحه في وقت لاحق من نفس اليوم.

وأظهر شريط مصور النائب البرلماني وهو يتجول في أحد أزقة القدس القديمة عند باب الأسباط المجاور للمسجد الأقصى وهو يحمل العلم الفلسطيني قبل أن تحاصره الشرطة الإسرائيلية. وقال الحزب إن الشرطة إعتقلت توناهان كوزو الذي كان برفقة موظفين بالحزب أثناء توجههم إلى المسجد الأقصى.

وبعد إطلاق سراحه، نشر النائب البرلماني شريط فيديو جديد على موقعة في تويتر يظهره وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى كما نشر صورا آخرى له من داخل المسجد.

وأعلن الحزب الهولندي أن زعيمه كان في زيارة عمل لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.