شاهد.. عمدة بلدة فلبيني يحصل على منصبه بلعبة "ملك أم كتابة"

في خطوة غريبة من نوعها، تم تحديد عمدة مدينة غرب الفلبين يوم الجمعة، من خلال لعبة "ملك–كتابة" باستخدام عملة معدنية.

وقد لجأ المحكمون لهذه الخطوة بعد أن حصل كلا المرشحين على 3949 صوتا، في فرز الأصوات.

وتمكنت العمدة السابقة سو كوديلا من البقاء في مكانها بعد أن حالفها الحظ بثلاث رميات قام بها المشرف على الانتخابات.

وبحسب قانون الانتخابات في البلد، فمن الممكن أن يجري المشرفون قرعة بين المرشحين في حال تعادلهم، ليكون الفائز هو صاحب الحظ الأقوى.

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