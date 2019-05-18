الأستراليون ينتخبون وسط توقعات بفوز حزب العمال المعارض

بدأ الناخبون في استراليا في الإدلاء بأصواتهم يوم السبت في انتخابات اتحادية تشير التوقعات إلى أنها ستسفر عن عودة حزب العمال إلى السلطة بعد ست سنوات في المعارضة وحملة وضع فيها التغير المناخي والإصلاح الضريبي على رأس أولويات برنامجه.

وجعل رئيس الوزراء سكوت موريسون الإدارة الاقتصادية محور حملة ائتلافه المحافظ بين الحزب الوطني وحزب الأحرار الذي يحكم البلاد منذ 2013.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا(2200 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) وستغلق في الساعة السادسة مساء(0800 بتوقيت غرينتش).

والتصويت إجباري في استراليا ومن المتوقع معرفة النتيجة مساء يوم السبت.وأظهر استطلاع أخير أجرته مؤسسة نيوزبول يوم الجمعة تقدم حزب العمال بحصوله على 51.5 في المئة مقابل 48.5 في المئة للائتلاف الحاكم.

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