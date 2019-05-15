رئيسة وزراء نيوزيلندا تعيد رشوة قدرها 3 يورو لطفلة طلبت معلومات تخص التنانين

أرجعت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن رشوة بقيمة حوالي 3 يورو، أرسلتها إليها طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، مقابل أن تقوم الحكومة ببحث يخص التنانين. وكانت الطفلة فيكتوريا تريد أن تكتسب قدرات خارقة تمكنها من أن تصبح مروضة تنانين.

ويبدو أن فيكتوريا بحسب شقيقتها، تأثرت بما شاهدته من أشياء غريبة في التلفزيون، حتى تتهيأ لها تلك الأفكار.

وخلال ردها على الرسالة، شكرت أرديرن الطفلة، معربة عن اهتمامها باقتراحاتها الخاصة بالتنانين، ولكنها قالت إن الحكومة لا تعمل في الوقت الراهن في ذلك المجال الذي تطرقت إليه فيكتوريا، وبناء على ذلك فإنها تعيد إليها رشوتها.

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