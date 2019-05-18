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إسرائيل

تعرف على أبرز المغنيين المشاركين في مسابقة يوروفيجن 2019

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بقلم:  Euronews 
تعرف على أبرز المغنيين المشاركين في مسابقة يوروفيجن 2019
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رويترز
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تنطلق الليلة المرحلة النهائية مسابقة الأغنية الأوروبية بدورتها الرابعة والستين - يوروفيجن 2019 اليوم السبت 18 مايو - أيار، في إسرائيل التي حصلت على الحق في استضافة المسابقة بعد أن فازت المتسابقة الإسرائيلية نيتا بارزيي بجائزة يوروفيجن للعام 2018.

وتملك هولندا، التي فازت بالمسابقة آخر مرة عام 1975، فرصة كبيرة في الفوز عبر دنكن لورانس ليحصد الفوز الخامس لبلاده من بين 41 بلداً يشارك في المنافسة، من خلال أغنيته "أركاد".

ويشهد هذا العام غياب بلغاريا أو أوكرانيا، فالأولى منعتها أسباب مالية من المشاركة بينما إنسحبت إوكرانيا من المشاركة اعتراضاً على مشاركة غريمتها السياسية روسيا.

و تشهد مسابقة العام الحالي الكثير من الجدل حول موقعها، حيث دعا كثير من الفنانين إلى مقاطعة الفعالية بسبب ممارسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

ويفوز بالمسابقة من يحصل على أعلى نسبة تصويت وحظيت معظم مشاركات الدول الأوربية بنسبة نجاح كانت 1% أو حتى أقل ،نقدم هنا فرص فوز البلاد التي تعدت نسبة نجاحها ذلك، مع التنويه إلى أن هذه الاحتمالات تتعرض للتغيير الدائم:

Janne Danielsson/SVT
جون لوندفيك -Janne Danielsson/SVT

السويد: لدى جون لوندفيك وأغنيته "To Late For Love - تأخر الوقت على الحب" بنسبة فوز هي 15%.

Fifou
بلال حسانيFifou

فرنسا: لدى بلال حساني فرصة وصلت ل 11% بالفوز عن أغنية "Roi - الملك".

Daniil Velichko
سيرغيه لازاريفDaniil Velichko

روسيا: بأغنيته "Scream - اصرخ" يملك سيرغي لازاريف نسبة وصلت ل 9% بالفوز.

Alexandr Porubaymykh
تشينغيزAlexandr Porubaymykh

أذربيجان: وصلت نسبة فوزها إلى 8% بفضل أغنية "Truth - الحقيقة" التي يؤديها تشينغيز.

Lilja Jóns
هاتاريLilja Jóns

آيسلندا: فرصتها بالفوز بلغت 4% عن أغنية "Hatrið mun sigra - الكره سوف يعم" يؤديها فريق هاتاري.

Kynthia Kindeli
تامتاKynthia Kindeli

قبرص: لدى تامتا نسبة بلغت 3% للفوز من خلال أغنيتها "Replay - إعادة تشغيل".

Efi Gousi
كاتيرينا دوسكاEfi Gousi

اليونان: كاتيرينا دوسكا - الملقبة باسم "إيمي واينهاوس اليونانية" وتملك فرصة 2% فقط بالفوز بأغنيتها "Better Love - حب أفضل".

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