الحوثيون يكشفون حقيقة استهدافهم لمكة بصاروخ باليستي

نفت جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران تقارير إعلامية سعودية ذكرت اليوم الاثنين أن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مكة، في وقت يشهد توترا شديدا بين طهران ودول الخليج الحليفة لواشنطن.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين على فيسبوك إن "النظام السعودي... يحاول من وراء هذه الادعاءات حشد الدعم والتأييد لعدوانه الوحشي على شعبنا اليمني العظيم".

ونقلت قناة العربية المملوكة لسعوديين عن شهود عيان قولهم إن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخين باليستيين فوق مدينتي الطائف وجدة بغرب المملكة. وذكرت أن الأول كان موجها إلى مكة، دون أن تقدم دليلا.

ولم يرد المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويحارب في اليمن على طلب للتعليق.

وتتهم الرياض إيران بإصدار الأمر بتوجيه ضربات بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي على محطتين لضخ النفط في المملكة، وهو هجوم أعلن الحوثيون المسؤولية عنه. ونفت إيران إصدار الأمر.

والجدل دائر حاليا بين واشنطن وطهران بشأن العقوبات والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، مما يثير مخاوف من احتمال اندلاع صراع بين البلدين.

وقالت وكالة سبأ للأنباء التي يديرها الحوثيون أمس الأحد إن الجماعة ستبدأ عمليات عسكرية تستهدف 300 هدف حيوي وعسكري تشمل مقرات ومنشآت في الإمارات والسعودية إضافة إلى أهداف للتحالف داخل اليمن.

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