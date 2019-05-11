الحوثيون يبدأون الانسحاب من ميناءين في الحديدة

قال شاهد من رويترز إن قوات الحوثيين في اليمن بدأت في الإنسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة بموجب اتفاق السلام الذي تم إبرامه برعاية الأمم المتحدة والذي كان متوقفا منذ شهور.

وأضاف أن فرقا من الأمم المتحدة تراقب تحركات الحوثيين في الميناءين.

وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة قد قالت يوم الجمعة إن جماعة الحوثي وافقت على الانسحاب من جانب واحد من ثلاثة موانئ رئيسية في الفترة من 11 إلى 14 مايو أيار لتمهيد الطريق أمام اضطلاع الأمم المتحدة بمهمة إدارة الموانئ وفقا لاتفاق سلام برعاية المنظمة.

وأبرمت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران اتفاقاً مبدئياً في ديسمبر كانون الأول مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية لسحب قواتها من الحديدة بحلول السابع من يناير كانون الثاني، وذلك وفقاً لهدنة تهدف لتفادي هجوم شامل على الميناء وتمهيد الطريق لمفاوضات تنهي الحرب المستعرة منذ أربعة أعوام.

والحديدة شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون خطر المجاعة.

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