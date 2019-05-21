نيوزيلندا توجه تهمة جديدة لمنفذ مذبحة المسجدين

قالت شرطة نيوزيلندا اليوم الثلاثاء إنها وجهت للمتهم بالقتل في إطلاق النار داخل مسجدين في مدينة كرايستشيرش في مارس آذار تهمة ارتكاب عمل إرهابي.

وكان مهاجم منفرد يحمل أسلحة نصف آلية قد استهدف المصلين أثناء صلاة الجمعة وبث هجومه عبر فيسبوك على الهواء مباشرة وقتل 51 شخصا وأصاب العشرات.

وذكرت الشرطة أنها وجهت الاتهام لبرينتون تارانت بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقال مايك بوش مفوض الشرطة في بيان "ستنطوي التهمة على ارتكاب عمل إرهابي في كرايستشيرش يوم 15 مارس 2019".

ويواجه تارانت الذي يشتبه بأنه يؤمن بتفوق العرق الأبيض 51 اتهاما بالقتل و40 اتهاما بالشروع في القتل.

ولم يرد محامي تارانت على طلب من رويترز للتعقيب.

ومن المقرر أن يمثل تارانت أمام المحكمة في 14 يونيو حزيران بعد أن وُضع في الحبس الاحتياطي في أبريل نيسان وصدرت أوامر بخضوعه لتقييم نفسي لمعرفة ما إذا كان أهلا للمثول للمحاكمة.

وجاء في بيان الشرطة أنها أبلغت زهاء 200 من أقارب ضحايا الهجوم والناجين منه بالاتهامات الإضافية الموجهة لتارانت وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء.

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