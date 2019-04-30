شرطة نيوزيلندا تبطل مفعول عبوة مريبة داخل حقيبة في مدينة مذبحة المسجدين

قالت شرطة نيوزيلندا إنها عثرت على ما حقيبة يشتبه في انها تحتوى على عبوة ناسفة وذخيرة في مدينة كرايستشيرش التي شهدت مذبحة المسجدين داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة.

وأشارت الشرطة إلى أنها نجحت في إبطال مفعول عبوة مريبة داخل حقيبة في كرايستشيرش

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت شخص يبلغ من العمر 33 عاماً بعد الإبلاغ عن وجود أجسام مشبوهة بعقار في منطقة فليبستاون.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة طوقت المنطقة حيث تتواجد الآن عدة سيارات تابعة للشرطة وأكثر من 20 فرد أمن وسيارة إسعاف بموقع الحادث.

وقالت صحيفة نيوزيلند هيرالد في وقت سابق إن الشرطة توجهت إلى موقع الحادث إثر تحذيرات بشأن وجود عبوة ناسفة.

وأضافت الصحيفة أن فريق للكشف عن المفرقعات وصل إلى المنطقة كما تم إخلاء بعض المنازل بالموقع المحيط بها.

وشهدت كرايستشيرش مقتل 50 شخصا في هجمات نفذها شخص على مسجدين في مارس آذار.

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