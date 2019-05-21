الإمارات تطلق نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" .. تعرف على شروطها

قالت الإمارات اليوم الثلاثاء إنها ستمنح 6800 مستثمر أجنبي‭‭ ‬‬تأشيرات إقامة دائمة بموجب نظام "البطاقة الذهبية" الجديد، بعدما بلغ إجمالي استثماراتهم في الدولة الخليجية 100 مليار درهم (27 مليار دولار.

وتجدد تأشيرة الإقامة للأجانب في الإمارات لعدد قليل من السنوات وعادة ما تكون الإقامة مرتبطة بعملهم، لكن الحكومة أعلنت العام الماضي خططا لتيسير قواعد منح التأشيرات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي على تويتر "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة ’البطاقة الذهبية’ في دولة الامارات... إقامة دائمة للمستثمرين وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".

وأضاف "الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة ’البطاقة الذهبية’ 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم".

وأعلنت الإمارات في مايو أيار من العام الماضي خططا لمنح تصاريح إقامة لمدد أطول للمستثمرين وكبار العلماء ورجال الأعمال في مسعى لدعم اقتصادها وسوق العقارات الذي تأثر بانخفاض أسعار النفط، لكنها لم تشر إلى نظام "البطاقة الذهبية".

وتباطأ النمو الاقتصادي منذ تراجع أسعار النفط في عام 2014، فيما يعاني المهنيون من ركود أو تراجع سوق العمالة.

وقال الشيخ محمد على تويتر "سيتم منح الإقامة الدائمة ’البطاقة الذهبية’ للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات".

نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي

شروط الحصول على الإقامة الدائمة

إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار).

إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار).

إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار).

إقامة لمدة 5 سنوات للطلاب وأسرهم من المتفوقين بالثانوية العامة و الجامعات داخل الإمارات وخارجها بدرجة امتياز.

إقامة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن.

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