تعرّف على الدولة الأكثر منحاً لتصاريح إقامة في الاتحاد الأوروبي؟

منحت دولُ الاتحاد الأوروبي ثلاثةَ ملايين تصريح إقامة أولي في العام 2017، وفق ما أكدته أرقام هيئة الإحصاء الرسمية للتكتّل في تقرير أصدرته يوم أمس الاثنين.

وتصاريح الإقامة الأولية التي تمنحها إحدى الدول الـ28 الأعضاء في التكتّل، لمواطنين من خارجه، تتيح لصاحبها بالبقاء في الاتحاد الأوروبي مدّة 3 أشهر على الأقل.

وتصدّرت بولندا قائمة الدولة الأوروبية التي أصدرت تلك التصاريح في العام المذكور، وحينها أصدرت 683 ألف تصريح إقامة أولي، وهو ما نسبته 21.7 بالمائة من إجمالي التصاريح التي أصدرتها دول التكتّل مجتمعة، وفقاً لـ"يوروستات" المسؤولة عن تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي.

وحسب "يورستات" فقد جاءت ألمانيا في المركز الثاني إذ أصدرت أكثر من 535 ألف تصريح إقامة أولي ما نسبته 17 بالمائة، فيما حلّت المملكة المتحدة في المركز الثالث بواقع 517 ألف تصريح وبنسبة بلغت 16.4 بالمائة.

ومنحت دول الاتحاد الأوروبي القسم الأكبر من تصاريح الإقامة الأولية في العام 2017 لأشخاص من أوكرانيا بواقع 662 ألف تصريح، وبنسبة 21 بالمائة من إجمالي التصاريح التي منحتها دول التكتّل، وقد استحوذ الأوكرانيون على الغالبية العظمى من التصاريح التي أصدرتها بولندا حيث بلغت النسبة 88 بالمائة من إجمال التصاريح التي أصدرتها وارسو.

وبعد الأوكروانيين، حلّ السوريون في المرتبة الثانية لعدد التصاريح الإقامة التي حصلوا عليها من دول الاتحاد الأوروبي إذ بلغت النسبة 7 بالمائة من إجمالي تصاريح الإقامة الأولية التي منحها التكتّل في العام المذكور، وجاء الصينيون في المركز الثالث بنسبة بلغت 6 بالمائة.

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