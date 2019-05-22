تصريحات بيلوسي تدفع ترامب للانسحاب من اجتماع مع الديمقراطيين بعد 3 دقائق

انسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الأربعاء، بشكل مفاجئ من اجتماع مع زعماء ديمقراطيين في الكونغرس، كان مخصصاً لمواضيع تتعلق بالإنفاق، ليخرج بعد ذلك ويرد على اتهام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بشأن تورطه في عملية تستر.

ودام الاجتماع المخصص للإنفاق ثلاث دقائق فقط وانسحب منه ترامب ليعلن أمام الصحافة أنه لن يعاود العمل مع الديمقراطيين قبل أن يتوقفوا عن التحقيقات المتعلقة به.

ولا يزال الديمقراطيون يبحثون في إمكانية مساءلة الرئيس، الجمهوري، وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اتهمته في وقت سابق من اليوم بالتورط في عملية تستر وإعاقة عمل العدالة.

ورفض الرئيس التصريحات سريعاً ورد قائلاً "أنا لا أمارس التستر".

وفي العودة إلى ما جاء على لسان بيلوسي، والتي تعتبر من ألد أعداء ترامب السياسيين، قالت اليوم الأربعاء في حديث للصحفيين في الكونغرس "لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس الولايات المتحدة. ونعتقد بأنه متورط في عملية تستر".

وتتعلق التحقيقات بما إذا كان ترامب عرقل سير العدالة خلال تحريات المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وأيضا التحقيق في أمواله وشركاته.

وجاء هذا الكلام بعد اجتماع للأعضاء الديمقراطيين، وقبيل ساعات من الموعد المقرر لاجتماعها وزعماء آخرين مع ترامب لبحث تطوير البنية التحتية، الاجتماع الذي شدد ترامب على أنه لا يمكن عقده في ظل هذه الظروف.

"الديمقراطيون يمزقون الولايات المتحدة"

وغرد ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا "إن القيادة الديمقراطية تمزق الولايات المتحدة، لكنني سأستمر في تسجيل الأرقام القياسية للشعب الأمريكي، ونانسي، أشكرك كثيراً على صلواتك. أعلم أنك تعني ذلك حقًا!".

تقرير مولر

واتهمت بيلوسي في وقت سابق وزير العدل وليام بار بالكذب على الكونغرس مشيرة إلى أن ما قام به يعتبر"جريمة". وتم اتهام وزير العدل وليام بار بازدراء الكونغرس لتجاهله أمر استدعاء لتقديم تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الكامل بشأن روسيا، واتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم متزايد على الديمقراطية.

وألغى بار مثوله أمام اللجنة القضائية الخاصة في مجلس النواب مثلما كان مقررا بعدما اشتبك مع رئيس اللجنة جيرولد نادلر بشأن شكل الجلسة. وأدلى بار بشهادة أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، حيث دافع بقوة عن الرئيس ترامب في أعقاب إصدار التقرير.

نتائج تقرر مولر

خلص تقرير مولر قبل نحو شهرين إلى أن حملة ترامب الانتخابية الرئاسية لم تعمل مع روسيا لترجيح كفة الانتخابات عام 2016 لصالح الرئيس الذي تعدّ النتيجة التي توصّل إليها المحقق مولر انتصاراً سياسياً كبيراً له.

وعلق ترامب على هذه النتائج سابقاً وقال "لا تواطؤ ولا عرقلة للعدالة. هذه براءة تامة وكاملة".

صراع بين الديمقراطيين وترامب

ويخوض الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب صراع قوة مع ترامب بشأن مدى قدرتهم على التحقيق معه في الوقت الذي يماطل فيه الرئيس في المثول للتحقيق أمام لجان بالكونغرس في عدد من القضايا.

وتتعلق التحقيقات بما إذا كان ترامب عرقل سير العدالة خلال تحريات المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات وأيضا التحقيق في أمواله وشركاته.

وتحاول بيلوسي وغيرها من كبار زعماء مجلس النواب جاهدين منذ أشهر احتواء طلبات من أعضاء ديمقراطيين للشروع في إجراءات مساءلة ترامب.

وتصاعدت تلك الطلبات يوم الأربعاء بعد أن تجاهل دون مكجاهن المستشار بالبيت الأبيض طلب استدعاء يوم الثلاثاء من اللجنة القضائية بالمجلس للمثول أمامها للشهادة.

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