مشجعو رياضة السومو يرحبون بجائزة ترامب ويطالبون بجلوسه متربعا

بوسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع استقبال حار من مجتمع مصارعة السومو عندما يقدم "جائزة ترامب" التي خصها بالفائز في بطولة السومو الصيفية الكبرى والتي سوف تقام في طوكيو يوم 26 مايو- أيار.

لكن بعض المشجعين أعربوا عن استيائهم من توقعات كانت قد سبقت الحدث بأن ترامب سوف يتابع المنافسة من مقعده بدلا من الجلوس متربعا على وسادة كما يفعل المتفرجون حول الحلبة عادة في هذه الرياضة اليابانية التقليدية.

ومن المنتظر أن يكون ترامب حاضرا في المباريات الثلاث الأخيرة في اليوم الأخير من البطولة التي ستقام في صالة ريوجوكو كوكوجيكان مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال زيارته الرسمية لليابان من 25 حتى 28 مايو- أيار. ويعتقد أن زوجتيهما ميلانيا ترامب وآكي آبي ستحضران أيضا.

وقال الاتحاد الياباني للسومو إن ترامب سيقدم الجائزة للمصارع الفائز بعد جوائز أخرى. وقال ترامب في مؤتمر صحفي في أبريل- نيسان عن مصارعة السومو "دائما ما أجد ذلك مشوقا".

على ترامب أن يتربع

ورحب بعض أعضاء مجتمع السومو بالظهور المتزايد الذي ستحظى به هذه الرياضة بسبب زيارة ترامب، بينما عبر بعض مشجعي الرياضة عن استيائهم من جلوس ترامب على مقعد بدلا من الجلوس على وسادة أو "زابوتون" على الأرض.

وقال ماسارو توماموتو إنه متعاطف مع ترامب لكنه مع ذلك يفضل أن يتبع الرئيس الأمريكي العادات. أما توماموتو الذي كان يتحدث وأمامه طبق من حساء تشانكو نابي الذي يفضله مصارعو السومو، فاقل "أنا أيضا أريد الجلوس على مقعد عندما نشاهد مصارعة السومو".

وأضاف أيضا "لكن إذا شاهد (ترامب) رياضة يابانية تقليدية، السومو، فأعتقد أنه سيكون من الأفضل أن يجلس متربعا على وسادة على الأرض".

وقالت إيزومي تشيبا من سابورو بشمال اليابان "كما نقول، عندما تكون في روما، افعل ما يفعله الرومان".

ولن يكون ترامب أول شخصية أجنبية رفيعة المستوى تقدم جائزة للفائز ببطولة للسومو، فقد أسس الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الذي يعرف بأنه مشجع كبير للسومو، كأس رئيس جمهورية فرنسا وقدمها للمصارع الفائز في عام 2000. وقُدمت الجائزة سنويا حتى ترك شيراك منصبه في عام 2007.

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