وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن روحاني: إيران لن تستسلم حتى لو تم قصفها

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قوله اليوم، الخميس، إن إيران لن تستسلم أمام ضغوطات الولايات المتحدة الأميركية، ولن تتخلى عن أهدافها حتى لو تمّ قصفها.

ويأتي تصريح روحاني في مرحلة تشهد فيها العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران توتراً كبيراً.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية أن تصريح روحاني جاء على هامش مشاركته باحتفال أقيم لذكرى الحرب العراقية-الإيرانية التي اندلعت في ثمانينيات القرن الماضي.

ونقل عن الرئيس قوله "نحتاج إلى المقاومة، كي يعرف أعداؤنا إذا قرروا قصف أراضينا، وإذا استشهد أطفالنا، أو جرحوا أو اعتقلوا، أننا لن نتخلى عن أهدافنا لاستقلال بلادنا...".

وكانت وكالة أنباء فارس قد نقلت في وقت سابق اليوم أن مسؤولاً إيرانياً أبلغ مبعوث ألمانيا إليها بأن صبرها نفد وحثت الدول المتبقية من التي وقعت على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 على الوفاء بالتزاماتها بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه.

وجاءت زيارة ينس بلوتنر، مدير الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الألمانية، في محاولة للحفاظ على الاتفاق النووي وتهدئة التوتر في المنطقة.

والتقى بلوتنر بنائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وأبلغ مصدر دبلوماسي ألماني رويترز بأن من المقرر أن يجري الدبلوماسي الألماني محادثات مع مسؤولين إيرانيين آخرين.

وأفادت وكالة فارس شبه الرسمية بأن عراقجي نقل لبلوتنر نفاد صبر إيران.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أرسلت واشنطن المزيد من القوات وحاملة طائرات وقاذفات قنابل بي-52 وصواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أميركيون إنه تهديدات إيرانية لقوات واشنطن ومصالحها في المنطقة.

وقال مسؤولان أميركيان أمس الأربعاء إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تدرس طلبا من الجيش لإرسال نحو 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

في السياق، قال قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس إن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة هي "صراع إرادات" مشيرا إلى أن أي "مغامرة" من الأعداء ستواجه برد ساحق.

وقال المصدر الدبلوماسي الألماني "الموقف في الخليج والمنطقة والوضع المتعلق باتفاق فيينا النووي خطير للغاية. هناك خطر حقيقي من حدوث تصعيد... في الموقف، الحوار مهم جدا".

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