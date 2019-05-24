فلوريدا: إعدام سفاح أمريكي اغتصب وقتل ثماني نساء قبل 36 عاما

أعدمت ولاية فلوريدا الأمريكية الخميس رجلا في الخامسة والستين من عمره يدعى روبرت لونغ، والمعروف بأنه واحد من أشهر السفاحين، بعد إدانته بخطف ثماني نساء والاعتداء عليهن جنسيا وقتلهن في عام 1984. وقالت متحدثة باسم إدارة السجون في الولاية إن حكم إعدام لونغ نفذ في سجن ولاية فلوريدا بمنطقة رايفورد.

ويقول المحققون إن سلسلة جرائم لونغ بدأت بداية الثمانينات، عندما كان يجيب على إعلانات صحف محلية تتعلق بمبيعات الأغراض المنزلية والتي تعلن عنها نساء، فكان لونغ يذهب إلى منازلهن ويعتدي عليهن جنسيا.

وتعتقد السلطات أن لونغ لقب "بمغتصب حسب اعلانات مصنَّفة"، كان يعتمد ذلك الاسلوب لاغتصاب عشرات النساء في كاليفورنيا وفلوريدا. وكان لونغ اعتقل بسبب خطفه ليزا ماكفي ذات 17 سنة، عندما كانت تقود دراجتها باتجاه منزلها في تامبا، بعد أن أنهت عملها في محل للفطائر، وذلك في ايلول/سبتمبر 1984.

وقد حول لونغ وجهة الفتاة إلى شقة في غانبونيت، حيث اغتصبها عدة مرات، إلى أن تمكنت ماكفي من الفرار وأعطت للشرطة أوصاف المعتدي وبيانات عن سيارته.

الإعدام للسجين لونغ في فلوريدا بعد إدانته بقتل 8 نساء

وكانت الشرطة ربطت بين عدة جرائم قتل بقيت طويلا محل لغز في منطقة تامبا، من خلال مقارنة الألياف التي عُثر عليها فوق أجسام الضحايا، بتلك الموجودة على بساط سيارة لونغ، الذي اعترف بقتل 9 نساء. ويعتبر لونغ ثامن سجين يحكم عليه بالإعدام في الولايات المتحدة سنة 2019.

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