شاهد: مصصف شعر سابق في أستراليا يصنع أطرافاً صناعية من عبوات الشامبو

من نفايات بلاستيكية إلى أطراف صناعية فعالة مصنوعة من عبوات الشامبو القديمة، حول مصفف الشعر السابق بيرني كرافن مستودعًا إلى مصنع صغير للأطراف المصنعة بالطابعات ثلاثية الأبعاد في محاولة للحد من نفايات صالونات تصفيف الشعر.

تبدأ مهمة كرافن بالتقاط النفايات الأسبوعية في صالونات تصفيف الشعر، يوضح: "يوضح كرافن: "نأتي بها إلى مستودعاتنا، ونفرزها، ثم نقطعها إلى شرائط رفيعة ونضعها في طارد ونحولها إلى أسلاك ثلاثية الأبعاد ، ثم نصنع الأطراف الاصطناعية بها".

واستغرق صنع النموذج الأولي الأول أكثر من تسع ساعات للطباعة، و 42 مترًا من البلاستيك.

من المأمول إذا نجحت التجربة، أن تصبح الأطراف الصناعية البلاستيكية المعاد تدويرها قابلة للتطبيق من الناحية التجارية.

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