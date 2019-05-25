شاهد: حريق مروع بشحنة مواد كيميائية في ميناء تايلاندي

قالت السلطات إن حريقا التهم شحنة تضم مواد كيميائية في ميناء ليم شابانج بشرق تايلاند يوم السبت مما دفع المسؤولين لإجلاء العمال وإخلاء ثلاثة أرصفة بحرية بشكل مؤقت.

وذكرت وزارة الصحة أن أكثر من 130 شخصا نقلوا إلى المستشفى لكن دون وجود إصابات خطيرة.

وقال مدير الميناء يوثانا موكاو لرويترز إن ألسنة من اللهب وسحبا من الدخان الأسود تصاعدت من سفينة الحاويات الكورية الجنوبية "كيه.إم.تي.سي هونجكونج كو" خلال الصباح وحتى الظهر بالرصيف إيه2.

وأضاف أن التحقيقات الأولية تظهر أن الحريق اندلع في شحنة تحتوي على مركب هيبوكلوريت الكالسيوم. وقال "أغلقنا الرصيف الذي اندلع فيه الحريق ورصيفين آخرين تضررا من الحريق".

وأضاف أنه تم احتواء الحريق الذي اندلع بالميناء الواقع بإقليم تشونبوري الصناعي شرقي بانكوك.

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