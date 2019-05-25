ترامب يصل إلى اليابان ويدعوها لمزيد من الاستثمارات في بلاده

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى اليابان يوم السبت في زيارة رسمية في مجملها تهدف لإبداء مدى متانة العلاقات مع طوكيو على الرغم من توترات تجارية وشيكة.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت قادة الأعمال اليابانيين على زيادة استثمارات‭‭ ‬‬شركاتهم في الولايات المتحدة وقال إن اليابان لديها فائض تجاري كبير مع واشنطن يحاول المفاوضون معادلته.

ووصل ترامب إلى اليابان في وقت سابق اليوم في زيارة دولة.

وقال لكبار مديري الشركات اليابانية إنه لم يكن هناك قط وقت أنسب للاستثمار في الولايات المتحدة من الوقت الحالي.

وسيقيم رئيس الوزراء شينزو آبي مأدبة فخمة على شرف ترامب الذي سيجلس أيضا في الصف الأمامي لحضور مباراة مصارعة يابانية (سومو) أثناء الزيارة التي تستمر حتى يوم الثلاثاء.

وتربط ترامب وآبي علاقة ودية يسعى رئيس الوزراء الياباني للتأكيد عليها في وقت تدرس واشنطن خلاله فرض رسوم جمركية على واردات السيارات اليابانية التي تعتبرها إدارة ترامب تهديدا محتملا للأمن القومي.

وتخوض الولايات المتحدة حربا تجارية واسعة مع الصين احتجاجا على معاملة بكين للشركات الأمريكية بينما تتصاعد التوترات بينها وبين اليابان والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة.

ومن المقرر أن يناقش ترامب وآبي قضية التجارة خلال محادثاتهما يوم الاثنين لكن مسؤولين قللوا من إمكانية التوصل لاتفاق خلال هذه الزيارة.

وسيكون ترامب أول زعيم أجنبي يستقبله إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو منذ توليه العرش في مطلع الشهر الجاري.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي مرتجل يوم الخميس أنه ممتن للدعوة.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب بعد وصوله مع رجال أعمال قبل أن يتوجه لنيل قسط من الراحة.

ويوم الأحد من المنتظر أن يلعب ترامب وآبي الجولف ويحضران مباراة مصارعة يابانية.

ويوم الاثنين سيناقش كلاهما أزمة البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية إلى جانب مسألة التجارة.

وضرب زلزال متوسط القوة شرق اليابان مما أدى لاهتزاز المباني في طوكيو قبل ساعات من وصول ترامب.

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