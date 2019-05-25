شاهد: شاب ينقذ طفلاً سقط من الطابق الخامس في الصين

سقط طفل من نافذة شقة تقع في الطابق الخامس في إحدى العمارات فى مدينة يينينغ فى منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين، لكن رجلاً كان يقوم إيقاف سيارته بجانب المبنى خرج من سيارته بسرعة لتلقي الطفل ومنع سقوطه على الأرض.

وتسلق طفل عمره عامان وسبعة أشهر نافذة وسقط منها يوم الخميس 23 أيار/ مايو عندما انتبه إليه تونيك تورغانبيك البالغ من العمر 28 عامًا.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة الشاب وهو يخرج من سيارته ويمد ذراعيه في محاولة لتلقي الطفل قبل أن يصطدم جسداهما ويسقط الشاب على الأرض.

قال تورغانبيك: "في اللحظة التي رأيته فيها، كان قد بدأ السقوط بالفعل. لم أفكر في أي شيء حينها، ومن ثم تلقيته. لا أعرف ما الذي حدث بعد ذلك، فقدت الوعي لفترة من الوقت".

تم إرسال الطفل إلى مستشفى محلي للفحص الطبي حيث تأكد أنه لا يعاني من أي إصابات خطيرة، إلا أن الشاب أصيب ببعض الخدوش والرضوض في رأسه وذراعيه.

حسب أحد الشهود فقد كان هناك العديد من كبار السن يمشون خارج المبنى عندما رأوا الطفل على نافذة الطابق الخامس، إلا أنه سقط قبل أن يتمكنوا من طلب المساعدة.

وتلقى الشاب الشجاع الكثير من التقدير لشجاعته ولطفه.

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