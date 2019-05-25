شاهد: في اليابان .. طلاب المدارس يتنافسون في بطولة القتال بالوسائد

قد يكون اليابانيون معروفين بحبهم للنظام والترتيب، خاصة عندما يتعلق الأمر بترتيب فراشهم في الصباح، إلا أن هناك أوقاتاً يتخلون فيها عن هذه الصفات والمعايير، كما حصل يوم السبت 25 أيار / مايو خلال التصفيات المؤهلة لبطولة عموم اليابان لمكافحة القتال في شيزوكا.

في بلدة الصيد الصغيرة إيتو، على بعد 150 كيلومتراً جنوب طوكيو، اجتمعت فرق من جميع أنحاء المنطقة للتنافس في اللعبة التي تستند إلى طقوس قديمة.

شارك في البطولة الإقليمية التي أقيمت 16 فريقًا تنافسوا على التأهل للمسابقة الوطنية التي تضم 64 مشاركًا وتقام في شباط/ فبراير.

وفاز فريق "BlancWhite"، وكجائزة، حصل الفريق على مجموعة من المنتجات المحلية وكذلك جميع المؤهلات المهمة لبطولة البلاد العام المقبل.

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