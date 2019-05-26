محكمة عراقية تقضي بإعدام 3 فرنسيين بتهمة الانضمام لداعش

قال مسؤولان قضائيان لرويترز إن محكمة عراقية قضت يوم الأحد بإعدام ثلاثة فرنسيين بعد إدانتهم بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية.

ويحاكم العراق آلافا ممن يشتبه بأنهم أعضاء في التنظيم ومنهم مئات الأجانب بعد اعتقال العديد منهم خلال انهيار معاقل الدولة الإسلامية في العراق.

وتسلم العراق الفرنسيين الثلاثة في فبراير شباط، وقالت مصادر عسكرية في ذلك الوقت إن 14 مواطنا فرنسيا كانوا بين 280 محتجزا عراقيا وأجنبيا سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة للعراق.

وقال مسؤول قضائي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول للحديث إلى وسائل الإعلام إن حكم الإعدام صدر بعدما ثبت أن المتهمين كانوا أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكرت مصادر قضائية أن العراق بدأ في مارس آذار إجراءات محاكمة 14 فرنسيا يشتبه بانتمائهم للدولة الإسلامية.

وقال محام عينته المحكمة إن الفرنسيين الثلاثة رفضوا الحكم وطلبوا أن يمثلوا للمحاكمة في فرنسا لكن القضاة تجاهلوا الطلب.

ومن الممكن استئناف الحكم.

وترفض الحكومة الفرنسية حتى الآن رفضا قاطعا استلام مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية أو زوجاتهم. وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إليهم بوصفهم "أعداء" للأمة قائلا إنه ينبغي مثولهم للمحاكمة في سوريا أو العراق.

ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على الحكم.

ووافقت السلطات الفرنسية على عودة حفنة من الأطفال وتخطط للاستمرار في ذلك على أساس النظر في كل حالة على حدة.

واتهمت جماعات لحقوق الإنسان السلطات العراقية بوجود تناقضات في العملية القضائية وقالت إن المحاكمات شابها عوار مما أدى إلى أحكام بالإدانة غير عادلة.

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