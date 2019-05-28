الشرطة الإسبانية تحبط محاولة تهريب مهاجر اختبأ في "تابلو" السيارة

عثرت قوات تابعة للشرطة الإسبانية (La Guardia Civil) يوم السبت الماضي، على مهاجر كان مختبئا بين لوح القيادة (تابلو) والمحرك في سيارة، في محاولة منه للدخول إلى أوروبا عبر المغرب.

ونشرت وزارة الداخلية الإسبانية صوراً صادمة للشاب الذي تقول إنه في العشرينيات، بينما كان مختبئاً وراء "التابلو"، وأضافت أن عملية توقيفه تمت فيما كان يحاول العبور إلى الجهة الإسبانية في مدينة مليلية.

وأشارت الشرطة في بيان على موقعها على الإنترنت إلى أنها أوقفت في اليوم نفسه أربع سيارات آتية من المغرب، خلال ثلاث ساعات فقط، لتبيّن أنها هربت على متنها أربعة مهاجرين مغربيين.

المهاجر متمدداً بين المحرك ولوح القيادة La Guardia Civil

ونشرت قوات الحدود التابعة لجهاز الشرطة صوراً لمهاجر آخر اختبأ بين أجزاء المحرك، وقالت إنها أوقفت ثلاثة مغربيين يشتبه بضلوعهم بعمليات تهريب البشر.

وتعتبر المغرب نقطة انطلاق أساسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون السفر إلى أوروبا، حيث تحولت مليلية ذات الحكم الذاتي إلى محطة أساسية في عملية الترانزيت.

ويبلغ طول المضيق بين القارة الإيبيرية والأفريقية 14 كيلومتراً فقط.

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