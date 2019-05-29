يجني 1.7 مليون دولار في الساعة.. 5 حقائق عن الإمبراطورية المالية لمؤسس فيسبوك

تبلغ ثروة مارك زوكربرغ المؤسس والمدير التنفيذي لموقع فيسبوك 67.3 مليار دولار حيث يحتل المركز الثامن ضمن أغنى اغنياء العالم طبقاً لإحصاءات مجلة فوربس الأمريكية.

وتمكن زوكربرغ من زيادة ثروته بمقدار 9 مليار دولار سنوياً منذ طرح فيسبوك للاكتتاب العام عام 2012، وهي ليست المعلومة المذهلة الوحيد بشأن ثروة المتدرب الأمريكي، فماذا يمكننا أيضاً معرفته عن الإمبراطورية المالية للمتدرب الأمريكي البالغ من العمر 35 عاماً:

تبلغ ثروة زوكربرغ قيمة أعلى من إجمالي الناتج القومي لدول بأكملها لتتخطى إجمالي الناتج القومي لدول مثل الأردن ونيكاراغوا وبربادوس مجمعة.

طبقاً لموقع بيزنس إنسايدر الأمريكي، جنى زوكربرغ 1.7 مليون دولار في الساعة الواحدة خلال العام الماضي، بل وصل مدخوله في دقيقتين إلى حوالي 47 ألف دولار أمريكي وهو ما يعادل متوسط مدخول العامل الأمريكي خلال عام كامل.

إذا منح زوكربرغ كل مواطن أمريكي مبلغ 100 دولار سيبقى بحوزته أكثر من 34 مليار دولار.

انخفضت ثروة زوكربرغ بمقدار حوالي 9 مليار دولار خلال العام الماضي إلا أن ذلك لم يزحزح موقعه ضمن أغنى عشرة أشخاص في العالم.

على الرغم من عدم إكماله لدراسته الجامعية، إلا أن زوكربرغ يجني في ساعة ونصف الساعة 2.2 مليون دولار، وهو ما يعادي متوسط إجمالي مكاسب خريجي الجامعات الامريكية خلال حياة كاملة من الكد والعمل.

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