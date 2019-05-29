تشيلسي يتوج بلقب الدوري الأوروبي على حساب أرسنال بأربعة أهداف مقابل واحد

سحق تشيلسي غريمه اللندني نادي أرسنال 4-1 ليتوج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بفضل هدفين من ايدن هازارد الذي من الممكن أن تكون هذه مباراته الأخيرة مع تشيلسي.

كما هز أوليفييه جيرو وبيدرو شباك أرسنال.

ودك تشيلسي شباك أرسنال بأربعة أهداف في الشوط الثاني منحت المدرب ماوريتسيو ساري أول ألقابه الكبيرة لكن ربما لن يكون هذا كافيا لاسكات التكهنات التي تتحدث عن احتمال رحيله عن ستامفورد بريدج.

وبعد شوط أول بلا أهداف افتتح جيرو لاعب أرسنال السابق التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 49 بضربة رأس. وضاعف الفريق الغلة بعد عشر دقائق أخرى بعدما حول بيدرو تمريرة عرضية من هازارد في مرمى بيتر تشك.

واصطدم المدافع اينسلي ميتلاند-نايلز مع جيرو ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها هازارد بنجاح في الدقيقة 65.

وقلص أليكس أيوبي الفارق لأرسنال لكن تشيلسي استعاد فارق الثلاثة أهداف في الدقيقة 72 عندما تبادل هازارد التمرير مع جيرو ليسجل هدفه الثاني.

ويعني هذا الانتصار أن تشيلسي فاز بثلاثة ألقاب أوروبية في سبع سنوات حيث فاز بدوري الأبطال في 2012 وتبعه بأول ألقابه في الدوري الأوروبي في 2013.

وعلى العكس خسر أرسنال خمسة من ستة نهائيات أوروبية كبرى بلغها حيث حقق انتصاره الوحيد في كأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس في 1994 على حساب بارما.

ووقفت جماهير تشيلسي تحية لهازارد عند استبداله في الدقائق الأخيرة وبدا انه يغالب مشاعره عندما وضع يده على عينيه. وعبر الجناح البلجيكي عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد بعد انتهاء الموسم.

وقال هازارد الذي انضم إلى تشيلسي في 2012 لمراسل تلفزيوني عقب صفارة النهاية "حلمي كان اللعب في الدوري الممتاز وهو ما فعلته لسبع سنوات. ربما حان الوقت لأقول وداعا".

وتابع "سنصل إلى قرار في غضون أيام قليلة. كان هدفي الوحيد الفوز بهذا النهائي. اتخذت قراري بالفعل وانتظر قرار الناديين. أعتقد انه حان وقت الرحيل لكن في كرة القدم لا تدري ما الذي قد يحدث".