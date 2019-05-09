أوباميانغ يقود أرسنال لفوز كبير على فالنسيا والتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

أحرز بيير-إيمريك أوباميانج ثلاثية وأضاف ألكسندر لاكازيت هدفا آخر ليحجز أرسنال مكانه في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه 4-2 على مستضيفه بلنسية اليوم الخميس ليحسم انتصاره 7-3 في النتيجة الإجمالية.

وفي أسبوع شهد انتفاضات غير متوقعة في المباريات الأوروبية، كان بلنسية، المتأخر 3-1 من مباراة الذهاب، يسعى لأن يصبح أحدث ناد يعوض خسارة كبيرة وبدأ بصورة مثالية حين انزلق كيفن جاميرو ليقابل كرة رودريجو العرضية في الشباك بعد 11 دقيقة.

ورد أرسنال على الفور عندما سجل أوباميانج هدفه الأول في المباراة بتسديدة جيدة من خارج منطقة الجزاء بعد لمسة من لاكازيت.

وواصل بلنسية هجومه لكن لاكازيت باغته بالهدف الثاني بعد الاستراحة ليضع أرسنال في المقدمة في لقاء الإياب.

وحول جاميرو تسديدة ضالة من رودريجو في الشباك في الدقيقة 59 ليهيأ الأجواء أمام نهاية مثيرة، لكن أوباميانج سرعان ما أعاد لأرسنال تفوقه قبل أن يختتم ثلاثيته الشخصية مع تبقي دقيقتين على النهاية ليحجز الفريق اللندني مكانه في أول مباراة نهائية أوروبية منذ هزيمته في نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة عام 2006.

ويلتقي أرسنال في المباراة النهائية مع تشيلسي أو أينتراخت فرانكفورت في باكو عاصمة أذربيجان يوم 29 مايو أيار.

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