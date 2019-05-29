أمريكا تبحث تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35

قالت مصادر لرويترز إن الولايات المتحدة تدرس بجدية تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 المتقدمة بسبب مضي أنقرة قدما في خطط لشراء منظومة روسية للدفاع الصاروخي رغم اعتراضات واشنطن.

ويدور جدال بين الولايات المتحدة وتركيا العضوين بحلف شمال الأطلسي منذ أشهر حول عزم تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 والتي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع شبكة الدفاع التابعة لحلف الأطلسي وقد تهدد مقاتلات إف-35 الأمريكية التي تعتزم تركيا أيضا شراءها.

وقال مصدران مطلعان على دور تركيا في برنامج صناعة مقاتلات الشبح الأمريكية إف-35 وطلبا عدم الكشف عن هويتها إن القرار النهائي بشأن تعليق تدريب الطيارين الأتراك لم يتخذ بعد.

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وتأتي المداولات بعد دلائل على أن تركيا تمضي قدما في عملية شراء منظومة إس-400. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في 22 مايو/ أيار إن العسكريين الأتراك يتلقون تدريبا في روسيا على استخدام منظومة إس-400 وقال إن عسكريين من روسيا ربما يأتون إلى تركيا.

ويتلقى طيارون أتراك أيضا تدريبا في قاعدة لوك الجوية في أريزونا. ولم يتضح إن كان صدور قرار بتعليق تدريباتهم سيعني ضرورة مغادرتهم البلاد أو السماح لهم بالبقاء في القاعدة لحين اتخاذ قرار بشأن مستقبل تركيا في برنامج إف-35.

كانت الولايات المتحدة قالت صراحة إنه لا يمكن لتركيا اقتناء منظومة إس-400 والبقاء في نفس الوقت ضمن برنامج مقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

ويقول خبراء إنه في حالة استبعاد تركيا من البرنامج فسيكون ذلك أحد أبرز التصدعات في العلاقات بين البلدين في التاريخ الحديث.