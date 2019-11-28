إيطاليا تعلن بدأها المرحلة الثانية من برنامج استثمار مقاتلات F35

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني أن بلاده ستمضي قدماً في برنامج استثمار الطائرات المقاتلة من طراز F35، معلناً أنه أعطى الضوء الأخضر لبدء المرحلة الثانية من البرنامج.

وقال غويريني خلال جلسة استماع في البرلمان اليوم الخميس: إن "المشاركة الإيطالية في برنامج F35 تستجيب من ناحية، للاحتياجات المحددة فيما يخص فعالية وكفاءة وحداثة الآلة العسكرية في البلاد"، لافتاً إلى أن البرنامج يمثلّ فرصة للبلاد من أجل دفع عجلة النمو التكنولوجي والصناعي إلى الأمام.

وتقوم إيطاليا بتجميع طائرات F-35 الأمريكية، قرب قاعدة كاميري في ميلانو، حيث أنفقت روما أكثر من 2.5 مليار يورو على برنامج تجميع هذه الطائرات الحربية، التي تُوصف بأنها قاذفة مقاتلة متعددة الوظائف من الجيل الخامس يصعب على الرادارات كشفها، وقد باشرت الولايات المتحدة بإنتاجها في العام 2006.

الوزير غويريني العضو في الحزب الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم، وفي جلسة الاستماع أمام لجنتي الدفاع المشتركة، قال: إن المرحلة الثانية من البرنامج بدأت وهي "تمثل الشرط الرئيس للطفرة النوعية التي تسعى إليها قاعدة كاميري".

والجدير ذكره أن لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم، المشاركة في الائتلاف الحاكم، قال العام الماضي: إن الطائرات المقاتلة من طراز F35 ليست أولوية بالنسبة للبلاد وأنه يجب مراجعة البرنامج في عام 2019.

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