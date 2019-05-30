حاخامات أوروبا يطالبون برموز تعبيرية تمثل الديانة اليهودية

قدم حاخامات اليهود الأوروبيون، التماسا إلى المنظمة العالمية المعنية بالموافقة على اعتماد الرموز التعبيرية في وسائط التواصل الاجتماعي، مطالبين بإضافة صور إيديوجرامية تمثل الديانة اليهودية.

في رسالة إلى "جمعية أونيكود" غير الربحية، والتي تنظم تمثيل النص في منتجات الكمبيوتر، قال مؤتمر الحاخامات الأوروبيين: إنه يطلب من الجمعية المذكورة "إنشاء رمز تعبيري جديد، يشير إلى الدين اليهودي".

وأضافت الرسالة الموقّعة باسم الحاخام غادي جرونيتش أن "هناك رموزاً تعبيرية عن نساء يرتدين الحجاب وعن رجال الدين العرب"، متسائلاً: "هل تم نسيان اليهود؟".

ويعدّ استخدام الرموز التعبيرية (صور تعبيرات الوجه والرموز والأوضاع والحالات) أمراً شائعاً في كافة الأجهزة والتطبيقات الإلكترونية، حتى أنه بات كلغة عالمية يلتفّ الجميع حول تأويل واحد لكل رمز من تلك الرموز.

وتقول رسالة الحاخامات اليهود في أوروبا: إذا كان من المشروع عرض الملابس التقليدية للدين الإسلامي، فإننا نعتقد أن هناك مجالاً لعرض الرمز اليهودي أيضاً"، مضيفاً أن هذه الخطوة ستساعد في القضاء على معاداة السامية.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الرموز في الديانة اليهودية، مثل: النجمة السداسية، الشمعدان السباعي، كباه (القبعة) ، جاي (الرقم 18 باللفظ العبري) والميزوزة والهامسا.

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