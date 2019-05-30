شاهد: انتشال فتى سوري من تحت الأنقاض في إدلب

أظهر شريط فيديو نشرته وكالة رويترز للأنباء اليوم، الخميس، عملية انتشال فتىً سوري من تحت الأنقاض، بعد قصف طال إحدى المناطق في إدلب السورية.

وتقول وكالة رويترز إن توثيق عملية انتشال الفتى تمت في معرة النعمان في إدلب، حيث يمكن رؤية عناصر تابعين للدفاع المدني السوري، الذي يعرف أيضاً باسم القبعات/الخوذ البيضاء، ومدنيين يتعاونون لانتشاله من تحت كتل الباطون المهدمة.

وحتى الآن لا أخبار عن صحة الفتى.

وكثفت الحكومة السورية الغارات الجوية على شمال غرب البلاد بعد أن بدأت بهجوم كبير منذ نحو أربعة أسابيع ضدّ المدينة التي تسيطر عليها قوات معارضة لدمشق، بحسب ما يقوله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب تغريدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان على تويتر، أدت غارات نفذتها طائرات تابعة للحكومة السورية على معرة النعمان إلى مقتل وجرح أكثر من عشرين شخصاً في الساعات الأربع والشعرين الأخيرة.

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