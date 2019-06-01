تعرف على الدواء الأغلى في العالم

وافقت الوكالة الأمريكية للأدوية على ترويج دواء لعلاج ضمور العضلات الشوكي، الذي يعد مرضا وراثيا يتسبب في ضعف العضلات وتقلصها، ويتجاوز سعر الدواء 1.9 مليون يورو.

هذا الدواء الذي يحمل اسم "زولغنزما" مخصص للأطفال المصابين بهذا المرض والذين تقل أعمارهم عن سنتين، وقد طورت مختبرات "أفيكسيس" الطبية هذا الدولء الذي اشترته من العملاق "نوفارتيس" سنة 2018. ويدافع "نوفارتيس" عن اعتماد ذلك السعر المجحف، مؤكدا أن كلفة العلاج الحالي هو ضعف الثمن.

ويختلف سعر دواء عن آخر بناء على ندرة الجزيئات التي تكونه، إلى جانب طريقة صنعه المعقدة، وعلى عدد السنوات التي تستغرقها المخابر في إعداده وعلى عدد الاختبارات والتجارب التي تجرى لمعرفة نجاعته.

وأمام ارتفاع أسعار الادوية خلال السنوات الأخيرة، نشرت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع قرارا يهدف إلى تحسين الشفافية الخاصة بالمقاييس التي تحدد معاليم العلاج.

ولا يعد "زولغنسما" الدواء الوحيد الذي يقدر بمئات آلاف اليورو، وإنما توجد ادوية أخرى بحسب خطط برامج التأمين الصحي الأمريكية، مثل "دمسر": الذي يقدر ثمنه من 86 ألف إلى 422 ألف يورو للمريض الواحد سنويا. ويصنع الدواء مخابر فالينت لعلاج أورام القواتم الخبيثة.

كما توجد أدوية أخرى مثل"أكتيمون" الذي يقدر ثمنه بين 380 ألف يورو و447 ألف يورو، والذي يخصص لمعالجة التهاب الأوعية وضعف جهاز المناعة. كذلك يوجد "فولوتين" لعلاج أمراض نادرة للسرطان، والقائمة تطول إلى نحو 11 اسما.

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