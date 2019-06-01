شاهد: أبرز أحداث العالم في صور الأسبوع

شهد العالم العديد من الأحداث الهامة خلال الأسبوع الماضي تلخصها لكم يورونيوز عبر أبرز الصور مثل صورة وضع الزهور أعلى سور جسر مارغريت في العاصمة المجرية بودابيست حيث قتل عدة أشخاص بعد غرق مركبهم بنهر الدانوب.

كذلك شهدت أوروبا يوم 27 مايو - أيار انتخابات برلمانها وتقلدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الدكتوراه الشرفية في القانون من جامعة هارفرد.

وشارك الفريق الغنائي الهولندي "فينغابويز"، الذي اشتهر كثيرا خلال تسعينيات القرن الماضي، في حفل تظاهري مناهض للمستشار النمساوي زيباستيان كورتس الذي استقال على خلفية فضيحة أعضاء اليمين المتطرف بحكومته.

وتجمع الفلسطينيون للصلاة بالمسجد الأقصى في اليوم العالمي للقدس المقام في آخر جمعة من كل شهر رمضان.

واحتفل طلاب المدراس الثانوية في العاصمة الأكرانية كييف بنهاية العام الدراسي بينما خرجت مسيرات للتوعية في اليوم العالمي ضد التدخين.

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