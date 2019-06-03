نقابة الموسيقيين المصرية ترفع الإيقاف عن شيرين عبد الوهاب

رفعت نقابة المهن الموسيقية المصرية الإيقاف عن المطربة شيرين عبد الوهاب دون عقوبات. وأكد القرار الرسمي، أن شيرين يمكنها مزاولة مهنة الغناء في مصر بعد حفظ التحقيق معها بعد اتهامها بإطلاق تصريحات تضر بالأمن القومي المصري أثناء تقديمها فقرة غنائية في البحرين.

وقد خضعت الفنانة عبد الوهاب للتحقيق في نيسان الماضي من قبل لجنة نقابة المهن الموسيقية ترأسها المستشار عبد الرحمن سعد كما ضمت الدكتور علاء سلامة، رئيس لجنة العمل بالنقابة وأحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، والمستشارين علاء عامر، وسعد المتولي.

اعترفت شيرين بصحة المقطع المصور، وأكدت حسن نيتها وحبها الشديد لمصر وجمهورها.

"أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين، أساءت المبلّغ ضدها لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل بالآتي: أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلّم بيتسجن.

يُذكر أنّ عبد الوهاب كانت قد اتُّهمت بالإساءة لسمعة مصر في القضية المعروفة بـ"البلهارسيا"، وصدر بحقها حكم بالحبس 6 شهور، ولكن تم إنهاء الدعوى لاحقًا.

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