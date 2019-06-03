أسخن 15 بقعة على الأرض...تعرف عليها

سجل موقع إلدورادو لمراقبة الأحوال الجوية أعلى درجات حرارة على مستوى الأرض خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وكانت أكثر 15 بقعة حرارة التي تم تسجيلها موزعة عبر مناطق مختلفة لبلدين آسويين فقط، هما الهند وباكستان.

وحذرت الهند التي سجل بها 8 مناطق الأعلى حرارة، من موجة حر شديدة في المناطق الشمالية والوسطى بالبلاد، الاثنين بعد أجواء حارة مشابهة يوم الأحد.

وسجلت مدينة تشورو في ولاية راجستان بشمال الهند أعلى درجة حرارة في البلاد إذ بلغت 48.9 درجة مئوية، الاثنين، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وقال رامرتان سونكاريا المسؤول بتشورو إن المدينة أصدرت تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة وأعدت عنابر للطوارىء في المستشفيات مزودة بمكيفات هواء ومبردات وأدوية إضافية كما جرى رش المياه في الشوارع لتخفيف درجة الحرارة.

وذكرت وسائل الإعلام، الجمعة، أن 17 شخصا لقوا حتفهم خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بسبب موجة الحر في ولاية تيلانجانا الجنوبية، وقال مسؤول بالولاية إنه سيؤكد عدد القتلى بعد التأكد من أسباب الوفاة.

وبلغت درجة الحرارة في نيودلهي 44.6 درجة مئوية يوم الأحد كما صدرت تحذيرات من ارتفاع درجة الحرارة، الاثنين، في بعض المناطق في غرب راجستان وولاية ماديا براديش.

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