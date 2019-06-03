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تونس

بعد فضيحة نهائي رابطة الأبطال الإفريقية.. هل تعاد مباراة الترجي والوداد؟

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بقلم:  Ahmed Gannouni 
بعد فضيحة نهائي رابطة الأبطال الإفريقية.. هل تعاد مباراة الترجي والوداد؟
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ياسين قايدي - ياسين قايدي
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أثارت مباراة عودة نهائي رابطة الأبطال الإفريقية التي جمعت الترجي الرياضي التونسي بالوداد البيضاوي المغربي بملعب رادس في العاصمة تونس جدلا كبيرا في الأوساط الرياضية العالمية، النهائي وصفته الصحف العالمية بالكارثة الكروية والمهزلة الغريبة التي نادرا ما تحدث في عرس كروي يمثل نهائي بطولة قارية سيمثل على إثرها الفريق الفائز القارة الإفريقية في بطولة الأندية العالمية .

المباراة توقفت في الدقيقة الثامنة و الخمسين بعد إحتجاج لاعبي الوداد على حكم المباراة الغامبي باكاري قاساما الذي ألغى هدف التعادل للوداد، حيث أصر لاعبوا الوداد و الإطار الفني على العودة لتقنية الفار للتثبت من صحة القرار، غير أنه تبين بأن الفار لايعمل منذ بداية المباراة هو ما دفع بفريق الوداد إلى الإنسحاب من المباراة التي توقفت لأثر من ساعة و نصف، منح بعدها الحكم الفوز للترجي الرياضي التونسي و يتوج للمرة الثانية على التوالي و الرابعة في تاريخه كبطل للقارة السمراء.

Publiée par Wydad Athletic Club - WAC sur Dimanche 2 juin 2019

تتويج الترجي التونسي وصف في الأوساط الرياضية "بالمخزي" بعد كل ما صاحبه من أحداث غريبة و تحدثت بعض المصادر الإعلامية عن إمكانية إعادة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم المباراة في ملعب محايد، لكن مثل هذه الأقاويل تتعارض مع موقف الإتحاد الرسمي الذي عبر عنه في موقعه الرسمي هنأ من خلاله الترجي الرياضي التونسي بالتتويج باللقب الإفريقي، فهل ستعاد حقا هذه المباراة ؟

Publiée par Confederation of African Football sur Samedi 1 juin 2019

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