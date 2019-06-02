فيديو: نجريج المصرية مسقط رأس محمد صلاح تحتفل بفوز ليفربول

عاش سكان قرية نجريج، مسقط رأس نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حالة من الفرحة والسعادة بعد حصول فريق ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا، إثر فوزه على توتنهام في المباراة النهائية بهدفين نظيفين.

وتجمع سكان القرية في المقاهي وفي البيوت لمشاهدة المباراة حيث لم يتمكن السكان من متابعتها بمركز شباب محمد صلاح بالقرية، والذي يخضع لأعمال صيانة.

واهتز المشجعون في المقاهي وفي المنازل وهم يشاهدون محمد صلاح وهو يسجل الهدف الافتتاحي لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام بعد ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من المباراة.

وغمرت سكان القرية فرحة عارمة حيث اعتبروا أن ابن قريتهم يلعب في صفوف أحد أحسن النوادي عالمياً، وما الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا إلا دليل على ذلك.