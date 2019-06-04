خامنئي: إيران لن تتخلى عن برنامجها الصاروخي وعرض ترامب لن يخدعنا

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الثلاثاء إن طهران لن "تنخدع" بعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض معها ولن تتخلى عن برنامجها الصاروخي.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "الرئيس الأمريكي قال في الآونة الأخيرة إن إيران يمكنها تحقيق التنمية في ظل زعمائها الحاليين. هذا يعني أنهم لا يسعون لتغيير النظام... لكن هذه الحيلة السياسية لن تخدع المسؤولين الإيرانيين والشعب الإيراني".

ومضى يقول متحدثا في مراسم إحياء ذكرى مرور 30 عاما على وفاة آية الله روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "أمريكا لن تتمكن من حرمان طهران من قدراتها الصاروخية".

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