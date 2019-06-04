إردوغان يؤكد إلتزام تركيا بصفقة منظومة إس-400 الدفاعية مع روسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تراجع تركيا عن اتفاقها مع موسكو لشراء المنظومة الدفاعية الصاروخية إس-400 أمر غير وارد.

وأضاف للصحفيين بعد صلاة العيد أن العرض الأمريكي لبيع صواريخ باتريوت إلى تركيا ليس جيدا مثل العرض الروسي.

وقال عن الاتفاق مع موسكو "هناك خطوة معينة اتخذناها، توصلنا لاتفاق ونحن ملتزمون به... تراجعنا أمر غير وارد".

وأثارت صفقة تركيا لشراء منظومة إس-400 الروسية، التي يمكن أن يجري تسليمها خلال أسابيع، قلق واشنطن وحلفاء آخرين لتركيا في حلف شمال الأطلسي يقولون إن المنظومة الروسية تتعارض مع شبكة الدفاع الخاصة بحلف الأطلسي وتمثل تهديدا لمقاتلات إف-35 الأمريكية التي تعتزم تركيا شراءها أيضا.

وقال أردوغان أن تركيا عرضت تشكيل فرق مع الولايات المتحدة للعمل معا بخصوص الأمر دون ذكر رد واشنطن. وقال أيضا إن تركيا تبحث عرضا أمريكيا لشراء صواريخ باتريوت.

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وتابع "لكن لسوء الحظ لم يقدم لنا الجانب الأمريكي عرضا جيدا مثل عرض منظومة إس-400".

يذكر أن الإعلان الأول عن هذه الصفقة كان عام 2017، حيث قال حينها إردوغان إنه لا توجد مشكلة في عملية الشراء المقررة لمنظومة صواريخ أرض جو من طراز (إس-400) الروسية وإنه تم إجراء محادثات أيضا بشأن منظومة (إس-500).

وأضاف إردوغان إنه لن يكون هناك إنتاج مشترك في المرحلة الأولى من صواريخ (إس-400) التي ستشتريها تركيا لكن في المرحلة الثانية “سنتخذ بإذن الله خطوات بخصوص الإنتاج المشترك”.

وفي مارس الماضي إنه ليس بوسع تركيا الانسحاب من صفقة مع روسيا لشراء منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية.

وأدلى بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة خبر ترك الخاصة. وسئل أردوغان عما إذا كان بمقدور تركيا أن تشتري صواريخ إس-400 دون أن تنشرها فقال إن ذلك ليس ممكنا.

وأكد في شهر ماي أن شراء تركيا منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا اتفاق لا رجعة فيه مضيفا أن بلاده ستشترك أيضا مع موسكو في إنتاج منظومة الدفاع إس-500.