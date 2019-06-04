سيرينا ويليامز تتهم منظمي رولان غاروس "بالوقاحة"

لم تكتف سيرينا ويليامز بمفاجأة متابعي رولان جاروس بخروجها المفاجئ أمام مواطنتها الشابة صوفيا كينين، بل أثارت أزمة في الحجرات الداخلية للبطولة الفرنسية.

ويليامز ودعت ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس، بهزيمتها 0-2 أمام كينين (20 عاما) يوم السبت الماضي في دور الـ32 للبطولة، ليكون هذا أسرع وداع في بطولة فرنسا للاعبة الأمريكية منذ عام 2014.

بالتزامن مع هزيمة ويليامز، تمكن النمساوي دومينيك تيم من العبور إلى دور الـ16 بتغلبه على بابلو كويباس، ولم يدر أن هزيمة ويليامز ستعكر مزاجه في الدقائق التالية.

فقد ذكرت صحيفة "تيليغراف" البريطانية، أن ويليامز قالت للمنظم: "أنت وقح للغاية، سأنهي مقابلتي سريعا" مما دفعه للتعجيل بإيقاف مؤتمر تيم الصحفي.

بينما كان تيم يتلقى الأسئلة في المؤتمر الصحفي، فوجئ بطلب غير اعتيادي من المنظمين الذين قاطعوا المؤتمر، وطلبوا منه الانتقال إلى قاعة أصغر حجما.

تيم وصيف الموسم الماضي، علم أن ترحيله عن القاعة حدث بغرض إفساح مجال لويليامز الغاضبة للغاية، والتي لا تريد الانتظار أكثر من ذلك للظهور في المؤتمر الصحفي بعد هزيمتها المفاجئة.

ليخبر تيم المنظمين بلكنة حادة: "لا أفهم هذا حقا، بحق اللعنة؟ لا، هذه مزحة، يتوجب علي أن أغادر القاعة لأنها قادمة؟ حسنا سأغادر، لن أنتظر أحدا، سأفعل ما يحلو لي".

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