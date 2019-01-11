أندي موراي باكياً: هناك احتمال كبير للاعتزال مبكراً بسبب آلام الإصابة

كشف أندي موراي المصنف الأول على العالم سابقا اليوم الجمعة النقاب عن احتمال اعتزاله بعد بطولة استراليا المفتوحة للتنس بسبب معاناته من آلام شديدة في فخذ الساق اليمنى لا يمكن تحملها أثناء اللعب.

وغلبت المشاعر موراي الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وأجهش بالبكاء خلال مؤتمر صحفي كشف فيه انه كان يخطط مبدئيا للاعتزال بعد ويمبلدون هذا العام لكنه بات يشعر الآن أن بطولة استراليا قد تكون الأخيرة له في الملاعب.

وقال اللاعب البريطاني البالغ من العمر 31 عاما والمصنف 230 حاليا على العالم "هناك احتمال كبير للاعتزال مبكرا حيث لا أثق انني سأتمكن من خوض أربعة أو خمسة أشهر أخرى وأنا أشعر بهذا الألم".

وتابع "إنه لا يحتمل. لا أرغب في اللعب في وجود هذا الألم.

"لا يسمح لي بالاستمتاع باللعب أو التدريب أو أي شيء أحبه في التنس".

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