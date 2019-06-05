شاهد: إنزال النورماندي تاريخ لا يُنسى.. مدينة بورتسموث البريطانية تستحضر الذكرى

نظمت في مدينة بورستموث جنوبي إنجلترا الاحتفالات المخلدة للذكرى ال75 لأكبر عملية إنزال بحري لقوات الحلفاء على سواحل النورماندي غربي فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية، وتكريما للذين سقطوا لأجل تحرير أوروبا من نير النازية. وقد حضر الاحتفالات ذلك الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون والملكة اليزابيث ملكة بريطانيا وممثلون عن نحو 16 دولة، إلى جانب 300 من قدامى المحاربين.

وكان الإنزال البحري قد شهد زحف أكثر من 150 ألف جندي نحو سواحل النورماندي، وقد خلفت العملية 10 آلاف ضحية إما قتلوا أو جرحوا.