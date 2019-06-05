النقد الدولي: الحرب التجارية بين بكين وواشنطن ستكلف 455 مليار دولار العام المقبل

حرب تجارية قد تكلف غاليا. حذر صندوق النقد الدولي من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية الحالية وتلك التي يهدد الطرفان بفرضها، قد تقلص الناتج الاقتصادي العالمي 0.5 % في 2020، وذلك بينما يستعد المسؤولون الماليون من كبرى الاقتصادات في العالم لعقد اجتماع في اليابان مطلع الأسبوع القادم.

وقالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد في مدونة ومذكرة إحاطة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، إن فرض رسوم على كامل التجارة بين البلدين، كما يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيؤدي إلى تبخر نحو 455 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، في خسارة تتجاوز حجم اقتصاد دولة كجنوب إفريقيا عضو مجموعة العشرين.

وقالت لاغارد في مدونة للصندوق: "تلك جروح ذاتية يجب تجنبها.. كيف؟ بإزالة الحواجز التجارية الموضوعة في الآونة الأخيرة، وتفادي مزيد من الحواجز بأي شكل كانت."

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت الرسوم الجمركية إلى 25% على 200 مليار دولار، من البضائع الواردة من الصين يوم 10 أيار/مايو الماضي، متهمة السلطات الصينية بعدم التعهد بالتزاماتها الكفيلة بتوقيع اتفاق تجاري. وفي بداية الشهر الحالي ردت الصين بزيادة الرسوم الجمركية على 60 مليار دولار من السلع الأمريكية.

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