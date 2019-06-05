من هي الدول التي أعلنت الأربعاء والخميس أول أيام عيد الفطر؟

يحتفل المسلمون في العالم بعيد الفطر، بعد أن كانت اختلفت بعض الدول يوم الاثنين فيما إن كان يوم الثلاثاء المتمم لرمضان أم الأول من شوال.

فقد احتفلت السعودية والإمارات والكويت والجزائر وأفغانستان وتركيا وفرنسا بعيد الفطر يوم الثلاثاء، بينما تحتفل اليوم الأربعاء عمان ودول المغرب وباكستان وإيران وسوريا وفلسطين والأردن ومصر وإندونيسيا وسريلانكا باليوم الأول للعيد..

فيما أعلنت كل من بروناوي وبنغلاديش أن متمم شهر رمضان الكريم هو اليوم الأربعاء وأن عيد الفطر يوم الخميس.

الجدير ذكره أن انقساما في سوريا واليمن والعراق والسودان حول أول أيام العيد.

القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، قال إنَ اليوم الثلاثاء هو متمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر لاستحالة رؤية هلال شوال عند غروب شمس الاثنين.

من جهته أعلن المجلس الإسلامي السوري، ووزارة الأوقاف في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي اليمن، أعلنت دار الإفتاء اليمنية، بأن اليوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

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الثلاثاء أول أيام العيد في السعودية والخليج والأربعاء في مصر وفلسطين والأردن

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في حين أعلنت دار الإفتاء التابعة لميليشيات الحوثي، بأن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في المناطق التي تسيطر عليها.

وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر. بينما قال مكتب المرجع الشيعي، علي السيستاني، إنه "سيتم تحري رؤية هلال شوال مساء اليوم الثلاثاء، حيث إن الإثنين هو الثامن والعشرين من شهر رمضان الكريم".

فيما أعلن مجمع الفقه الإسلامي الرسمي في السودان، أن الثلاثاء مكمل لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر، بينما أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم أول أيام عيد الفطر السعيد.